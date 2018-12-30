تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "صلاح" و"فيرمينيو"

30 ديسمبر 2018 - 11:50 م

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن دهشته من إهداء اللاعب المصري محمد صلاح ضربة الجزاء لزميله فيرمينيو في نادي ليفربول ليحقق ثلاثية في نادي الأرسنال.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، "كم أنت عظيم يا صلاح.. الملك المصري فخر مصر والعرب".



وكان ليفربول قد تغلب على أرسنال بنتيجة عريضة (5-1) ليؤمن صدارته للدورى الإنجليزى الممتاز، وقد سجل محمد صلاح هدفا خلال المباراة من ركلة جزاء.

