العراق يكشف تفاصيل عن زيارة الرئيس الأمريكي

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كشف العراق اليوم عن تفاصيل لم تكن معروفة، سبقت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إلى البلاد.
وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي: واشنطن أبلغتنا بزيارة ترامب واشترطنا أن تكون رسمية ومحددة بجدول.. مشيرا إلى أنه لا توجد قواعد أمريكية صرفة في العراق.
وأكد عبدالمهدي، اليوم الأحد، أن الجانب الأمريكي أخبر الحكومة بزيارة ترامب، مشددا على أن الحكومة اشترطت أن تكون زيارة رسمية ومحددة بجدول.
وقال عبدالمهدي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي بحسب «السومرية نيوز»، إن «الجانب الأمريكي أخبرنا بزيارة ترامب واشترطنا أن تكون الزيارة رسمية ومحددة بجدول أعمال».
وأضاف عبدالمهدي، «التقينا السفير الأمريكي وأشاد بالموقف العراقي المتوازن إزاء زيارة ترامب للعراق».
وزار «ترامب» العراق برفقة ميلانيا ترامب، الأسبوع الماضي، في زيارة لم يتم الغعلان عنها مسبقاً لدواعي أمنية.

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