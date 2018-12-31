مصرع 4 وإصابة 13 آخرين في حادث سير بأسوان

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرين، مساء الأحد، في حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب، وسيارة نقل صغيرة على طريق «أسوان- العلاقي» جنوب شرق أسوان.
تبلغ مركز شرطة أسوان بالحادث، وانتقلت القيادات الأمنية، إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين وجثث المتوفيين، الذين يجري التحري للكشف عن هوياتهم وأسمائهم.
تم نقل المتوفين إلى مشرحة أسوان الرئيسية، والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج، كما رُفعت أنقاض السيارتين من الطريق لتسير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.