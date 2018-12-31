خبير يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار بـ2019

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كشف أحمد شمس الدين، الخبير الاقتصادي، عن أن سعر الدولار عالميًا في 2019 سيرتفع ليس فقط بسبب رفع الولايات المتحدة الامريكية نسبة الفائدة، ولكن بسبب أن العالم سيشهد آخر دورة اقتصادية عالمية قادتها الصين في المرحلة الأخيرة. 
وأوضح "شمس الدين"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن الصين لديها مشاكل هيكلية كبيرة جدًا، بسبب ارتفاع نسبة الدين العام لـ250% من الناتج المحلي، لافتَا إلى أن الإفراط النقدي المعروض في الصين، لتحفيز نسبة النمو أدى لفقاعات كبيرة، خاصة في القطاع العقاري. 
وأضاف "شمس الدين" أن الاقتصاد الصيني يمر بمرحلة هيكلية، وهذا سيؤثر على السوق العالمي، خاصة في الأسواق الناشئة، وسينعكس على ارتفاع سعر الدولار. 
ولفت إلى أن المتحكم الرئيسي في سعر الدولار في مصر هو البنك المركزي من خلال قدرته على جمع العملة الصعبة وتوفيرها للسوق، لافتًا إلى أن "المركزي" لديه القدرة على تحديد سعر صرف الدولار خلال العام المقبل، لكنه إذا لم يقوم بذلك فسيشهد سعر الدولار تذبذبًا في السعر.


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