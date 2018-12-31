» حقيقة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك

كشف الدكتور أسامة توكل، مستشار وزير المالية، عن أن الدولة في طريقها للتحول للاقتصاد الرقمي، والرئيس عبدالفتاح السيسي، يرأس منظومة المدفوعات الحكومية، لافتًا إلى أن وزارة المالية بدأت بنفسها بتحويل جميع مدفوعات الحكومة إلكترونيًا.



وأوضح "توكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن تطوير المنظومة يقتضي أن يكون الدفع والتحصيل يتم إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم بدء تطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا بداية من شهر يناير المقبل، منوهًا إلى أنه نظرًا لموسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي يبدأ من 1 يناير وحتى 30 إبريل، تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تأجيل العمل بالقرار حتى 1 مايو القادم، مع استثناء المدفوعات الحكومية التى ترى الحكومة أنها لايمكنها السداد بهذه الطريقة، أو من قام بسداد شيكات قبل 1-5.

