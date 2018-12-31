"كلوب" يوبخ مدافع "أرسنال" الذي أساء لصلاح بكلمات نارية

شن الألماني يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - هجومًا شرسا على اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس - مدافع أرسنال - بعد محاولته الاعتداء على نجمنا المصري محمد صلاح بين شوطي المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" على "الجانرز" بخمسة أهداف مقابل هدف.

وقال كلوب: "لقد ذهب (سوكراتيس) إلى مو وكان يقول له أنت تعمدت السقوط، كان يهاجمه ولكنني أقول إن صلاح لم يتعمد السقوط".

وتابع: " "في تلك اللحظة ، إذا لم تمنع مو فإنه سيقوم بالخطوة التالية ويسدد الكرة إلى المرمى ونحن نعرف أنه جيد جدا في ذلك الأمر".

"لم أر الواقعة جديا، لكن الحكم كان في الواقع قريبًا جدا.. ليس لدينا غواصين (لاعبون يتعمدون السقوط للتمثيل على الحكم).. خلال السنوات الثلاث والنصف الأخيرة لم يحتسب الحكام لنا ركلات ترجيح صحيحة أكثر مما تم احتسابه".

ثم تساءل كلوب بحنق: "ماذا تريدون.. هل تريدون دماء لاحتساب ركلات ترجيح لنا؟"، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "غارديان".

يشار إلى أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة بعد 20 جولة، بفارق نقاط 7 عن مانشستر سيتي أقرب مطارديه.