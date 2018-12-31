استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

31 ديسمبر 2018 - 09:22 ص

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية، وسجل أقل سعر فى البنك الأهلي المصري بنحو 17.88 جنيه للبيع و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل في بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع و17.79 جنيه للشراء.

وفي بنك كريدى أجريكول، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 17.98 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء.

وفي البنك العقاري المصري نحو 17.97 جنيه للبيع و17.89 جنيه للشراء، وبنك المشرق، وبنك التعمير والإسكان، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك البركة نحو 17.96 جنيه للبيع و17.89 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، بنك عودة، البنك المصري الخليجي نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء.