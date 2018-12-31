  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:25 ص
بحث متقدم
دوللي شاهين تقررعدم التعرى بمصر

حبس الفنانة دوللى شاهين سنة

الأهلى وبيراميدز

"الحكام" فى ورطة بسبب مباراة بيراميدز والأهلي

المغامسي: ولي العهد أفضل الناس

المغامسي: ولي العهد أفضل الناس

أبو العلا ماضي : محمود عزت " كاهن المعبد"

أبو العلا ماضي: محمود عزت "كاهن المعبد"

أول فريق نسائي لكرة القدم

بالمنيا.. أول فريق نسائي لكرة القدم

هند صبري

رد فعل هند صبرى بعد فوز محمد صلاح على أرسنال

دولار

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

صلاح

"كلوب" يوبخ مدافع "أرسنال" الذي أساء لصلاح بكلمات نارية

شريف مدكور

مفاجأة وراء عدم زواج "شريف مدكور" حتى الآن

الكائن الفضائي المزعوم

كشف حقيقة عثور المخابرات الروسية على كائن فضائي بمصر

بالصور..

رد فعل هند صبرى بعد فوز محمد صلاح على أرسنال

الصفحة الأخيرة

هند صبري
هند صبري

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاهد .. كيف احتفلت هند صبرى ومحمد صلاح بفوز ليفربول

#

محمد رمضان يرد على رسالة شبيهته

#

جدل واسع بسبب تدوينة "صلاح" المحذوفة

#

شاهد.. «صلاح» ينشر فيديو خارج توقعات الجماهير

محمد صلاح

هند صبري

مو صلاح

عبرت الفنانة التونسية هند صبري، عن فوز نادي ليفربول على نادي أرسنال بمشاركة بعض الصور التي تجمعها بلاعب المنتخب المصري محمد صلاح.

والتقطت الفنانة بعض الصور التذكارية مع محمد صلاح عقب المباراة التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ20 فى الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

كما نشرت هند صبرى، صورتها مع محمد صلاح، وعلقت عليها "2018: 5 .. 2019: 1"، وهو ما قد يعنى الإشارة إلى الأهداف الخمسة التى أحرزها نجوم ليفربول فى شباك الأرسنال خلال مباراة، السبت، وتمنت للنجم محمد صلاح، أن يكون أفضل لاعب فى العالم خلال العام المقبل 2019.

شاهد الصور..




تقييم الموضوع:
بالصور.. هند صبري تشارك محمد صلاح فوزه علي أرسنال بالصور.. هند صبري تشارك محمد صلاح فوزه علي أرسنال بالصور.. هند صبري تشارك محمد صلاح فوزه علي أرسنال


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ماتت طفلتها .. بينما هي مشغولة بـ"الفيس بوك"
» تعرف على آخر كلمات قالها المحكوم عليهم بالإعدام قبل تنفيذ الحكم
» إجراء جديد ضد "منزل الرعب" بأمريكا
» موظف بـ"ماكدونالدز" يقدم نصائح للزبائن: لا تشتري هذه الأشياء
» تعرف على أعلى فيلم حقق إيرادات في 2018 .. وأقل فيلم حقق 4 آلاف جنيه
» فنان شهير يظهر متخفيا بعد فضيحة التحرش
» "شوبير": حسين الشحات قريبًا جدًا في الأهلي
» حقيقة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك
» محافظ الغربية يكشف معلومة هامة عن محمد صلاح وأسرته
» غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك
» امرأة تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين