أبو العلا ماضي : محمود عزت " كاهن المعبد"

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محمود عزت

الجماعة

أبو العلا ماضي

طلاب مصر

كاهن المعبد

كشف المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، عن أسرار جديدة كانت سببًا في الإطاحة بالشباب من داخل جماعة الإخوان، في بداية تكوين قسم خاص بهم داخل الجماعة، والذي كان يعرف ـ "طلاب مصر".

وأضاف ماضي على حسابه بـ"فيس بوك" من خلال سلسلة منشورات تحمل عنوان "شخصيات عرفتها" أنه بعد وفاة المرشد الأسبق عمر التلمساني واختيار محمد حامد أبو النصر وعودة مصطفى مشهور ومعه عدد من الرموز من النظام الخاص وتنظيم 1965 ومن كان معهم مثل الحاج عباس السيسي، ومحمد مهدي عاكف ومحمود عزت وخيرت الشاطر (والأخيرين كانا معًا في اليمن) وجدوا وجوهًا جديدة وكثيرة انضمَّتْ للجماعة وأصبحت منتشرة ومسئولة، وهم لا يعرفون معظمهم.

وتابع ماضي في حديثه عن قسم الطلاب داخل الجماعة: أنه في نهاية عام 1986م - وكنا في مخيم طلابي صيفي في مدينة رأس البر بدمياط - حضر المرشد الأسبق مصطفى مشهور لحضور لقاء مع طلاب الإخوان في هذا المخيم، وحضر معه أيضًا المرشد محمد مهدي عاكف، وكنت أراه لأول مرة.

وأكد أنه منذ ذلك الوقت، بدأت "همهمات" داخل الجماعة بمرور الوقت بأن هذا القسم (قسم الطلاب) يتضخَّم، وكان يقود هذه الأقوال محمود عزت الذي لم أرتحْ له يومًا، ومع الوقت أطلقتُ عليه لقب (كاهن المعبد) ضمن (كهنة المعبد)، وكان يروِّج مع آخرين مثله أن هؤلاء (قسم الطلبة) أصبحوا تنظيمًا داخل التنظيم، ولم نكن نسمعهم مباشرة ولكن أقوالهم تصل إلينا مع آخرين.

وأشار إلي أنه كان يتردد على مقرِّ الجماعة في شارع سوق التوفيقية بوسط القاهرة، وكان القيادي الإخواني عصام العريان يحضر يوميًّا إلى هناك ويجلس في المقر (ولم يكن في قسم الطلاب) فكان يُداعبني ويقول: "خِفُّوا الناس بيقولوا عليكم أنتم بقيتم جماعة داخل الجماعة"، وكنَّا نُصدم من مثل هذه المقولات لأنها لم ترد على بالنا.

وأوضح أنه في هذه الفترة كان صاحب القرار الوحيد في الجماعة هو مصطفى مشهور، لافتًا إلى أنه بعد عمر التلمساني تمَّ إلغاء ما يُسَمَّى بمكتب مصر وتشكيل مكتب إرشاد من 13 عضوًا من اختيارهم دون انتخاب، وتم إخراج عدد كبير ممن كانوا في ذلك المكتب باستثناء عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد حبيب وضم عناصر أخرى من النظام الخاص ورموز تنظيم 1965.

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