المغامسي: ولي العهد أفضل الناس

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ولى العهد

المغامسي

الأيادي البيضاء

وصف الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ"صاحب الأيادي البيضاء".

وكتب المغامسي علي حسابه في تويتر عقب إطلاق برنامج سند محمد بن سلمان قائلا  : " برنامج سند محمد بن سلمان.. امتداد لأيادي بيضاء عُرِفَ بها سمّو ولي العهد ، نسأل الله أَنْ يتقبل منه، وينفع البلاد والعباد بهذا البرنامج المبارك منبعاً وأثراً ، وقد قالت العرب :

(وأفضل الناس مابين الورى رجلٌ ..تُقضى على يده للناس حاجات).

وكان المغامسي اقد أثني علي  ولي العهد السعودي ، في تغريدات سابقة وأن الله نجاه من كل مكروه بسبب أفعاله : " نجاه الله بأمرين أولهما برباطة جأشه التي تمثلت في ترأسه وفد المملكة في قمة العشرين وزياراته قبلها وبعدها لبعض الدول العربية" .

 والثاني: "هو شيء بين محمد بن سلمان، وبين الله، فمنذ أكثر من عامين تأتيني منه الأموال للتصدق بها على الفقراء والمساكين".

و أثناء زيارته للجزائر التي تزامنت مع قمة العشرين وصفه بأنه : "فارسُ العرب "محمد بن سلمان" يتنقل بين موريتانيا بلد العلماء والصالحين من العباد، وبين الجزائر بلد الشهداء وعرينُ الآساد.. اللهم اجمع كلمة العرب والمسلمين على الهُدى ووفق وليّ عهدنا لما تحب وترضى".

وكان الأمير محمد بن سلمان  قد أطلق مبادرة لتنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، واختير  اسم "سند محمد بن سلمان" للبرنامج.

ويمثل البرنامج غاية شخصية لولي العهد، ويهدف إلى تلمس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد، وبحسب وكالة "واس"، السعودية .

كما يهدف البرنامج، إلى تعزيز المعرفة والتوعية، سعيا لتنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها.

وتأتي أولى عطاءات للمرحلة الأولى بمبادرة "سند الزواج" سعيا لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين، لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي.


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