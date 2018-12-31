  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:13 م
بحث متقدم
حسين الشحات

"العين" الإماراتي يصدم مسئولي الأهلي

العقيد تامر الرافاعي المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يُهنئ المصريين بالعام الميلادي الجديد

إسرائيل : سنحت لنا فرص لقتل بشار.. ولم نفعل

إسرائيل: سنحت لنا فرص لقتل بشار.. ولم نفعل

جمال خاشقجي

فيديو جديد يظهر نقل جثة خاشقجى لمنزل القنصل

دوللي شاهين تقررعدم التعرى بمصر

حبس الفنانة دوللى شاهين سنة

الأهلى وبيراميدز

"الحكام" فى ورطة بسبب مباراة بيراميدز والأهلي

المغامسي: ولي العهد أفضل الناس

المغامسي: ولي العهد أفضل الناس

أبو العلا ماضي : محمود عزت " كاهن المعبد"

أبو العلا ماضي: محمود عزت "كاهن المعبد"

أول فريق نسائي لكرة القدم

بالمنيا.. أول فريق نسائي لكرة القدم

هند صبري

رد فعل هند صبرى بعد فوز محمد صلاح على أرسنال

بالصور.. مستقبل وطن تنظم عددا من الفعاليات بالقاهرة

آخر الأخبار

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أمانة مستقبل وطن تنظم عدد من الفعاليات بالقاهرة

#

مستقبل وطن: ندعم مؤسساتنا الوطنية فى مواجهة قوى الظلام والإرهاب

#

"مستقبل وطن" ينظم ماراثون بالنزهة ومنفذا للسلع بمصر الجديدة

#

"مستقبل وطن" ينظم احتفالية كبيرة لتكريم حفظة القرآن الكريم بالقاهرة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة برئاسة النائب محمد ماهر حامد، أمين الحزب عددًا من الفعاليات حيث نظمت أمانة الحدائق حملة تحت مسمى "يلا نجملها" لتنظيف عدد من شوارع دائرة الحدائق (القصر امتداد ولى العهد ، الصفا) وذلك في إطار حملة النظافة التي يتبناها الحزب بالتنسيق مع الأحياء على مستوى الجمهورية.

كما قامت أمانة مدينة  نصر أول بتنظيم فاعلية تحت عنوان  "اليوم العالمي للمعاق" بحضور حوالى 500 شخص تضمنت عددًا من الفقرات "ماراثون، مسابقة قران كريم، رياضية، فنية" فضلا عن توزيع عدد من الدروع على الفائزين.

تقييم الموضوع:
شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة شاهد.. مستقبل وطن ينظم حملة نظافة في شوارع القاهرة


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد: "إحنا أحسن من أوروبا وأمريكا"
» انقضاء دعوى حبس زوجة الحضري شهرًا
» قتلى وعشرات المفقودين بانفجار في روسيا
» اليوم.. آخر فرصة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية
» "هاتلي فسيخ".. تحرج الإبراشي على الهواء
» ماتت طفلتها .. بينما هي مشغولة بـ"الفيس بوك"
» تعرف على آخر كلمات قالها المحكوم عليهم بالإعدام قبل تنفيذ الحكم
» إجراء جديد ضد "منزل الرعب" بأمريكا
» موظف بـ"ماكدونالدز" يقدم نصائح للزبائن: لا تشتري هذه الأشياء
» تعرف على أعلى فيلم حقق إيرادات في 2018 .. وأقل فيلم حقق 4 آلاف جنيه
» فنان شهير يظهر متخفيا بعد فضيحة التحرش

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:49 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين