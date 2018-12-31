» استقرار أسعار الفاكهة اليوم

31 ديسمبر 2018 - 12:30 م

شهد سوق العبور حالة من الاستقرار اليوم في أسعار الفاكهة.

وسجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 14 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 10 إلى 18 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 3 جنيهات، والبرتقال السكري 3.50 جنيه، والليمون الحلو 9 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات، واليوسفي 6 جنيهات.

كما سجل الجريب فروت 6 جنيهات، والجوافة 6 جنيهات، والرمان بـ8 جنيهات، والفراولة من 8 إلى 10 جنيهات، والكانتلوب من 5 إلى 7 جنيهات.



