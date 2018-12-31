شاهد.. رئيس جامعة يدهس الطلاب المتظاهرين

31 ديسمبر 2018 - 12:39 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تداوله ناشطون إيرانيون، يظهر قيام محمد مهدي طهرانجي رئيس جامعة آزاد للبحوث والعلوم في طهران، بدهس الطلاب المحتجين لدى مغادرته مسرعًا من باب الجامعة.

وكان المئات من الطلاب تظاهروا، لليوم الثاني على التوالي في جامعة طهران "آزاد" الحرة للعلوم والبحوث مطالبين بإقالة مسئولي الجامعة خاصة رئيسها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الايراني، علي خامنئي، للشئون الدولية، وذلك على خلفية انقلاب حافلة أدوت بحياة عشرة طلاب وجرح نحو من ثلاثين آخرين.

محمد مهدي #طهرانچي از مسئولين #دانشگاه_علوم_تحقيقات بي توجه به دانشجويان #متحصن در #دانشگاه و بدون پاسخگويي به آنها، راه عبور خود را باز ميکند که در اين بين باعث آسيب ديدگي دو دانشجو مي شود. #دانشجويان_علوم_تحقيقات pic.twitter.com/406KKgRpt5 — شهرونديار (@shahrvandyar) 30 ديسمبر 2018

وأفاد ناشطون بأن اثنين من الطلاب أصيبا بجروح إثر حادثة الدهس، حيث حضرت سيارات الإسعاف بسرعة عقب الحادث في محاولة لإسعافهما.

ونفت وكالات مقربة من الحرس الثوري أن يكون طهرانجي قد دهس الطلاب، لكن المحتجين طرحوا الموضوع مع المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري الذي زار الجامعة والتقى الطلاب للاستماع لمطالبهم.

ولا يزال الطلاب معتصمين بالتجمع لليوم الثالث على التوالي، الاثنين، للاحتجاج على مصرع زملائهم وسط أنباء عن قيام عناصر الأمن الذين يرتدون الزي المدني بضرب الطلاب.

وأظهرت مقاطع فيديو انضمام الناس للطلاب الذين يزداد أعدادهم وهم يتوجهون للتجمع في ساحة انقلاب (الثورة) وسط العاصمة الإيرانية.



