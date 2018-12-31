هذا ما قاله "كلوب" للدفاع عن "صلاح"

31 ديسمبر 2018 - 12:55 م

دافع الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن لاعبه محمد صلاح، بعد تعرضه لاتهامات بالتمثيل داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلات جزاء قائلا: «هل نحتاج لدماء لاحتساب ركلة جزاء؟ لا أعتقد. في هذه اللحظة، إذا لم تلمس "مو" لأخذ هو الخطوة التالية وسدد، ونحن نعرف أنه جيدًا في ذلك، هذه هي الأوضاع».

وأضاف الألماني: وانتقل للحديث عن لقطة ركلة الجزاء الثانية أمام أرسنال قائلًا: «لم أرها مجددًا، وليس لدي أي معلومة ماذا حدث فيها، ولكن الحكم كان قريبًا جدًا من اللعبة.. ليس لدينا غطاسين وهذه اللعبة لم تكن غطسة، والأخرى لم تكن غطسة، الحكم يقرر ذلك».