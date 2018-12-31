نائب شيعي يشيد بصدام ويسخر من "عبد المهدي"

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العراق

صدام حسين

الوزراء

عادل عبد المهدي

أشاد النائب العراقي فائق الشيخ علي، الاثنين، بقدرة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، على انتقاء مساعديه والضباط في الأجهزة الأمنية.

وقال الشيخ علي في تغريدة على "تويتر" إن أبو عدي (صدام حسين) كان رهيبا في اختيار الضباط لجميع الأجهزة الأمنية، وذلك بعد السؤال عنه وعن أقاربه، بتمحيص دقيق، و أن ذلك يشمل حتى الجنود وأفراد الشرطة، فما بالك بالوزير؟ في إشارة إلى اختيار عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي لوزرائه.

ويأتي حديث النائب الشيعي، بعد الأزمة الجديدة التي تواجه حكومة عبد المهدي، جراء انتشار مقاطع فيديو يظهر فيها شقيق وزيرة التربية شيماء الحيالي الجديدة، في إصدارات سابقة لتنظيم الدولة بالموصل.

وعلى خلفية ذلك، وجهت انتقادات لعبد المهدي انتقادات واسعة لطريقة اختياره للوزراء، فيما وضعت الحالي استقالتها تحت تصرف رئيس الحكومة، نافية في الوقت ذاته تورط شقيقها بعمليات، لكنه أجبر على العودة لوظيفته مديرا لماء الموصل في ظل حكم التنظيم للمدينة، بحسب قولها.



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