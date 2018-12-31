وزير النقل يرد على بيع أراضي السكة الحديد

31 ديسمبر 2018 - 01:44 م

رد وزير النقل، المهندس هشام عرفات، على الأنباء المتداولة بشأن بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، قائلاً: "إنه لا

صحة لمثل هذه الأنباء، وأن الهيئة تجري حاليًا حصرًا للأراضي المملوكة لها، تمهيدًا لطرحها للاستثمار وليس للبيع.

وأضاف عرفات، في تصريحات تليفزيونية نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهيئة استعادت حوالي 300 ألف متر مربع إلى حوزتها، وأزالت التعديات التي أُقيمت عليها، موضحةً أن استعادة أراضي وأملاك السكك الحديدية واستغلالها بشكل أمثل سيساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي، ويضمن تحقيقه أرباحًا تسهم في صالح تحسين الخدمات به، ورفع كفاءة هذا المرفق المهمة الذي يخدم حوالي350 مليون راكب سنويًا.

وتابع وزير النقل، أنه جار تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد من تحديث إشارات، وشراء عربات جديدة، ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص 450 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية، ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب جديدة.جاء هذا في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.