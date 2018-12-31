التربية والتعليم توضح ما سيتم اتخاذه بخصوص إجازة يوم السبت

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن يوم السبت لن يتم إلغاؤه كإجازة للمعلمين بالمدارس.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الإثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، إلا أن حاجة العمل في فترة الامتحانات تستدعي تواجد المعلمين، وأن هذا الإجراء متبع في فترة الامتحانات فقط، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين صفوف المعلمين.

وأكدت الوزارة أن إلغاء إجازة يوم السبت يطبق كل عام خلال فترة الامتحانات فقط، بناءً على نص القانون، وذلك لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة والتي ستنتهي في 24 يناير.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة استعدادها التام والكامل لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بمختلف المديريات التعليمية، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة من الموجهين الأوائل في وضع أسئلة الامتحانات، كما أنه تم التنبيه على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).


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