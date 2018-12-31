3 هدايا للأشقاء الثلاثة "فاقدي البصر".. تعرف عليها

31 ديسمبر 2018 - 02:03 م

أكد الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، أن أصحاب الهمم الثلاثي "جابر وعبد الله ومحمد"، الذين يعانون من فقدان حاسة البصر ويعملون في مجال الزراعة، يعتبرون من النماذج المشرفة لمصر.

وأضاف "مرعي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المجلس سوف يبحث إعداد مشروع خاص لهم لكي يديرونه، والزملاء في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة سوف يبحثون هذا من غد.

من جانبه، تعهد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، فقد تعهد بالتكفُل بعمليات زرع القرنية وإجراء الفحوصات اللازمة للأشقاء الثلاثة، مشددًا على أنهم نماذج مشرفة، وغدًا سيتم عرضهم على أكبر استشاريين متخصصين في أكبر مستشفى في قنا، وإذا رغبوا في عرضهم على أطباء بالقاهرة سيتم تلبية ذلك.

وكان هانى يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن صرف معاش "تكافل وكرامة" للأشقاء الـ 3، بالإضافة إلى صرف معاش لوالدهم خاصة أنه مريض، كما سيتم علاجه على نفقة الدولة، منوهًا بأن الأشقاء سيتم إيصالهم بجمعيات المجتمع المدني لإعطائهم المساعدات اللازمة.