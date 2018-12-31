شاهد.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2018

"السيسي" يوقع مرسومًا بتعديل قانون أملاك الدولة
ننشر حيثيات ادراج شقيق "مالك" و1528 متهمًا بقوائم الإرهاب
زلزال يضرب محافظتى القاهرة والجيزة
هذا ما قاله "كلوب" للدفاع عن "صلاح"
تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل قبطي الإسكندرية
شاهد.. رئيس جامعة يدهس الطلاب المتظاهرين
"العين" الإماراتي يصدم مسئولي الأهلي
المتحدث العسكري يُهنئ المصريين بالعام الميلادي الجديد
إسرائيل: سنحت لنا فرص لقتل بشار.. ولم نفعل
فيديو جديد يظهر نقل جثة خاشقجى لمنزل القنصل
إيمان هاني
مغرب
فجر
05:29
شروق
06:58
ظهر
12:03
عصر
14:49
17:07
عشاء
18:37