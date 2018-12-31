  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:15 م
بحث متقدم
الملك سلمان

أسرار في حياة الملك سلمان تُكشف لأول مرة

صلاح وميسي و رونالدو

بالأرقام.. "صلاح" يحصد رابع هدافي العالم

الكويت

الكويت تضع شرطًا لعودة العلاقات مع «الأسد»

ارشيفية

غلق المحلات بالقوة والمتظاهرين يزحفون لقصر «البشير»

هيرميس

قفزة غير متوقعة للاقتصاد المصري في 2019

البرلمان الكويتي

الإمارات تُسلم مصريًا للكويت مُتهما في أكبر قضية هزت الدولة

ارشيفية

312 شهيدًا فلسطينًا خلال 2018

ارشيفية

استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ونائبه بشكل مفاجئ

الرئيس السيسي

"السيسي" يوقع مرسومًا بتعديل قانون أملاك الدولة

قتل (تعبيرية)

الأمن يكشف تفاصيل تقطيع زوج لزوجته بالمنشار في 7 ساعات

مفاجأة.. أمين شرطة يبيع المخدرات للمساجين

قضايا وحوادث

امين شرطة
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مقتل قبطيين رميًا بالرصاص أمام كنيسة

#

حبس أمين شرطة و2 آخرين بتهمة انتحال صفة ضباط

#

عامل كارتة يقتل أمين شرطة داخل موقف سيارات

#

إصابة أمين شرطة خلال حملة لضبط أحد تجار المخدرات

تجاوزات

حبس

امناء الشرطة

تجديد

قرر قاضي جنح السلام تجديد حبس أمين شرطة "سجين" 15 يوما، للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتسهيل دخول المواد المخدرة داخل سجن النهضة، وبيعها للمساجين.

وقال مصدر أمني، إن المتهم اشترك مع السجين في مزاولة نشاط إجرامي تخصص في بيع المواد المخدرة واستغلال نفوذ عمله، وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم "س.خ" أمين شرطة، أنكر تهمة تسهيله دخول المواد المخدرة داخل سجن النهضة بمقابل مادي، كما أنكر وجود أي علاقة تربطه بالسجين.

وأكد أن تلك الواقعة "ملفقة"، كما أنكر السجين وجود أي علاقة بينه وبين أمين الشرطة، كما أنكر حيازته للمضبوطات، مؤكدًا أنه تفاجأ بالمضبوطات في أثناء دخول قوات الأمن للتفتيش.

وترجع الواقعة بورود معلومات لمباحث سجن النهضة، بقيام المسجون "س.خ"، بالاتجار في المواد المخدرة داخل السجن وبعرض المعلومات على المقدم محمد زيان رئيس مباحث السجن، أمر بسرعة تفتيش غرفة المسجون، وتمكن من ضبط 400 قرص مخدر داخل الغرفة، وبمناقشة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأنه تحصل عليها من أمين شرطة.

وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأمر بسرعة القبض على أمين الشرطة، وبمواجهته أمام العميد محمد الشاذلي مفتش مباحث السجون المركزية، اعترف بقيامه بإدخال المخدرات للمسجون مقابل مبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تحتل المركز الأول عالميًا فى عدد الإدانات بالأمم المتحدة
» الأمن السوداني يعتقل ابنة الصادق المهدي
» رحيل "كاسونجو" عن الزمالك بـ8 ملايين جنيه
» الفشل الكلوى يدمر 7 آلاف شخص فى اليمن
» استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ونائبه بشكل مفاجئ
» مفاجأة.. أمين شرطة يبيع المخدرات للمساجين
» مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة
» حبس 3 أشقاء: «استخرجوا جثة والدهم وشيدوا له ضريح داخل المنزل»
» الأمن يكشف تفاصيل تقطيع زوج لزوجته بالمنشار في 7 ساعات
» ننشر حيثيات ادراج شقيق "مالك" و1528 متهمًا بقوائم الإرهاب
» بالمنيا.. أول قرية في الصعيد تعتمد على الطاقة الشمسية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:37 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين