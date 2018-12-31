غلق المحلات بالقوة والمتظاهرين يزحفون لقصر «البشير»

31 ديسمبر 2018 - 04:38 م

تظاهر عشرات المحتجين فى السودان فى الشوارع المؤدية إلى القصر الجمهورى فى العاصمة الخرطوم، احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم.

وبحسب"سبوتنيك" إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الشرطة والمتظاهرين في ميدان جنينة الجندول، بوسط العاصمة الخرطوم استخدمت فيها قوات الأمن قنابل الغاز والرصاص المطاطي لمنع المحتجين من الدخول إلى الشوارع المؤدية للقصر الجمهوري.

وأفاد مصدر ميداني في العاصمة السودانية الخرطوم، بأن قوات الأمن السودانية قامت منذ الساعات الأولى صباح اليوم بإغلاق جميع المحال التجارية بالقوة في السوق العربي وسط العاصمة، وتم سحب الأجهزة الأمنية والشرطية ونشر عناصر الأمن الشعبي في زي القوات المسلحة وعناصر من أجهزة سيادية للتصدي للتظاهرات المعلن عنها.

ونشرت الحكومة السودانية اليوم الاثنين، عشرات الجنود في وسط الخرطوم، للحيلولة دون قيام موكب دعا له تجمُّع المهنيين السودانيين، للمطالبة برحيل النظام.