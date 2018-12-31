» الفشل الكلوى يدمر 7 آلاف شخص فى اليمن

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منظمة الصحة العالمية

ليمن

لفشل الكلوى فى اليمن

الفشل الكلوى فى الدول العربية

حذرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من تفشى مرض الفشل الكلوى فى اليمن، مؤكدة أن هناك أكثر من 7 آلاف مريض.

وذكرت المنظمة، في الصفحة الرسمية لمكتبها باليمن على "تويتر"، أن هناك أكثر من 7 آلاف مريض يعانون من الفشل الكلوي، في الوقت الذي أصبح فيه النظام الصحي بالبلاد على حافة الانهيار.

وقالت المنظمة الأممية، إن "المعاناة من هذا المرض، يأتي بالتزامن مع عبء الفقر الشديد الذي يتحمله المرضى".

ومنذ نحو أربعة أعوام، تشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة إماراتية كبيرة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية 2014.

وجعلت هذه الحرب، ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة الأزمة التي يواجهها البلد العربي بأنها الأسوأ في العالم.

كما ألقت الحرب بانعكاستها السلبية على القطاع الصحي، الذي تدهور بشكل حاد، وأدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة -


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