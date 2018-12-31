وزير الشباب والرياضة يلتقي مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية

31 ديسمبر 2018 - 04:57 م



التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارتين والخاص بقطاعي الشباب والرياضة، وذلك على المستوى العربي والإفريقي.



تناول الاجتماع تحديد أطر عمل خاصة للتعاون مع الدول الإفريقية والعربية، من خلال الاتحادات الإفريقية المتواجده بالقاهرة، وكذلك إدماج طلاب البعثات الإفريقية في أنشطة وزارة الشباب والرياضة.



وفي هذا الصدد قال وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لديها خطة متكاملة قائمة على عدد من البرامج التي تستهدف جميع شباب البعثات الإفريقية والعربية، وإشراكهم في أنشطة وزارة الشباب والرياضة، بهدف توطيد أواصر التعاون، وتبادل الخبرات، والتأكيد على أن مصر دورها فعال على جميع الأصعدة والمجالات مع الدول الإفريقية الصديقة والأشقاء العرب.



وأضاف "أشرف صبحي".. أن الفترة الحالية والقادمة سوف تشهد مزيد من التعاون والانفتاح على كل الدول الافريقية، مشيراً إلى أنه سيتم تشكل لجنة عمل مشتركة، بين الوزارتين، سوف تستهدف تطوير واقتراح مزيد من البرامج والأنشطة التي سوف تستثمر في دمج الشباب الإفريقي والعربي مع الشباب المصري.



ومن جانبه أثنى السفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، على جهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في دعم كافة الانشطة الشبابية والرياضة التي تهدف إلي الوصول لجميع الدول الإفريقية، تأكيداً على دور مصر المحوري والهام في القارة الإفريقية في القطاعين الشبابي والرياضي.

حضر الاجتماع محمد خشاب المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، السفير ماجد نافع نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، د.شيماء أبوعبلة مساعد وزير الشباب والرياضة للعلاقات الخارجية، د.أحمد الشيخ وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، محمد نصر المستشار المالي لوزير الشباب والرياضة.





