» البشير يتلقى رسالة من الملك سلمان وولي عهده قبل إلقاء خطابه

31 ديسمبر 2018 - 05:21 م

جه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس السوداني عمر البشير، قبل ساعات من إلقائه خطابه، والذي يأتي تزامنا مع احتجاجات واسعة يشهدها السودان، بسبب الأوضاع الاقتصادية.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده".





وأعرب "الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار"، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



