في وداع 2018.. مفاجآت عن طقس 2019

31 ديسمبر 2018 - 05:23 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة أحوال الطقس خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن طقس ليلة رأس السنة بارد، وأول أيام العام الميلادي الجديد سيشهد الطقس برودة شديدة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لذا على المواطنين توخي الحذر.

كما كشف خبراء الأرصاد استقرار الأحوال الجوية وانحصار فرص سقوط الأمطار مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، ولكن الأجواء فى العموم مطمئنة وتسمح للخروج والاحتفال بليلة رأس السنة.

وكشف الدكتور "أحمد عبد العال"، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم ليلة رأس السنة وغدا أول أيام العام الميلادى الجديد، موضحا أن الطقس مائل للبرودة فى النهار وشديد البرودة فى الليل والأجواء تسمح بالخروج للاحتفال برأس السنة مع ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نظرا لبرودة الأجواء.

وطمأن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية، المواطنين بانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية بمدن السلوم وسيدى برانى ومرسى مطروح تصل خفيفة جدا للإسكندرية ولا أمطار بالقاهرة، مع استمرار الشبورة المائية صباحا.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة أقل من المعدل وتصل للصقيع على وسط سيناء، لافتا إلى أنه الطقس شديد البرودة ليلا من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة صباح اليوم التالى، لذلك على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة الشتوية قبل الخروج للاحتفال بليلة رأس السنة.

وعن طقس اليوم الاثنين رأس السنة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة.

طقس الثلاثاء أول أيام العام الجديد

وعن طقس غدا الثلاثاء أول أيام العام الجديد، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد شمالا مائل للبرودة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والمتوسطة والعالية جنوبا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء أول أيام العام الجديد، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 22 درجة للعظمى 10 درجات للصغرى.