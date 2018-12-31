شعراوي يتلقى تقريرا مفصلا عن مبادرة "صوتك مسموع"

31 ديسمبر 2018 - 05:34 م





أشار التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن أعمال الأسبوع الثامن لمبادرة "صوتك مسموع" التي تنظمها وزارة التنمية المحلية إلي أن أكثر المحافظات استجابة في حل الشكاوي هي محافظات الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة والقاهرة وسوهاج ومطروح ودمياط والمنيا والدقهلية والغربية وأقل المحافظات استجابة في حل شكاوي المواطنين هي الإسكندرية والاسماعيلية

وأسوان .

وأكد شعراوي أن المبادرة التي يرعاها رئيس مجلس الوزراء تلقت خلال الأسبوع الأخير 2469 رسالة منها 546 شكوي تم حل 438 شكوي منها بنسبة اكثر من 80% وجاري حل 108 شكاوي وكانت أكثر الشكاوي علي الترتيب هي القمامة ومخالفات البناء والفساد والاشغالات والتعدي علي الأراضي الزراعية، مشيراً إلي أن إجمالي الرسائل التي وردت الي المبادرة منذ انطلاقها نهاية أكتوبر الماضي وحتي إعداد التقرير بلغت 19 ألفاً و 788 رسالة منها 4416 شكوي تم حل 2886 شكوي منها بنسبة 88% وجاري حل 530 شكوي .

وأوضح الوزير أن مبادرة "صوتك مسموع" تتلقي الشكاوي والاقتراحات عبر صفحتها علي الفيس بوك أو الواتس أب أو البريد الإلكتروني للوزارة أو الخط الساخن، وقال أن صفحة المبادرة علي الفيس بوك تابعها 4148 متابعاً وبلغ عدد رؤية الصفحة 9870 مشاهدة وتلقت الصفحة 115 رسالة منها 55 شكوي تم الرد علي 44 شكوي وجاري الرد علي 11شكوي بنسبة 80%، مشيراً إلي أن الشكاوي الخاصة بالاشغالات بلغ عددها 30 شكوي والتعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة 3 شكاوي والقمامة 13 شكوي ومخالفات البناء 8 شكاوي والفساد شكوي واحدة.



كما أوضح التقرير أن خدمة الواتس أب تلقت 486 شكوي تم الرد علي 393 شكوي منها بنسبة 80,8% وبلغ عدد الشكاوي الخاصة بالقمامة 186 شكوي بنسبة 38,2% والفساد 70 شكوي بنسبة 14,4% والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 55 شكوي بنسبة 11,3% ومخالفات البناء 100 شكوي بنسبة 20% والاشغالات 75 شكوي بنسبة 15,4% ويتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد علي شكاوي المبادرة علي الواتس وجاري الرد علي الشكاوي الأخرى تباعاً، كما تلقي البريد الإلكتروني للوزارة عدد 14 رسالة تم الرد عليها وتضمنت الرسائل عدد 5 شكاوي وتم الرد علي 3 شكاوي منها وجاري حل شكوتين .

وأضاف الوزير ان الخط الساخن للمبادرة استقبل 180 اتصالاً خلال أسبوع عبارة عن استفسارات وتم التوجيه باللازم مؤكداً المتابعة المستمرة والجهد المتواصل من كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات لحل كافة المشكلات التي ترد إليها وسرعة الرد عليها والتعامل معها علي أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات وحل المشكلات وتحقيق رضا المواطنين عن أداء الحكومة والمحافظات .

الجدير بالذكر ان مبادرة "صوتك مسموع" تتواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى والرد عليها في إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة ، ويتم التواصل مع المواطنين من خلال عدد من قنوات الاتصال المختلفة وهى رقم " الواتس أب " : وهو(01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo ) رقم الخط الساخن : (15330 ) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة .

البريد الإلكترونى : ([email protected]).





