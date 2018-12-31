بين الواقع والخيال.. ضرائب على إعلانات الـ«سوشيال ميديا»

31 ديسمبر 2018 - 05:46 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعكف حاليًا على الانتهاء من قانون لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، متوقعًا أن يتم إصدار القانون الجديد خلال العام المقبل 2019، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية - الفصل التشريعى الحالى - لمجلس النواب، لمناقشته، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل 2019.

وأشار إلى أن الدراسة تتم على المعاملات التى تتم من داخل جمهورية مصر العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن الدراسة التى تتم حاليا تشمل مسارين؛ الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية، موضحًا أن الحصيلة المتوقعة لمثل تلك الضرائب، محل دراسة الآن من قبل مسؤولى وزارة المالية.

النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، علق على هذا المقرح، قائلًا : إن مشروع القانون لم يعرض حتى الآن على المجلس ولكن من حيث المبدأ مشروع القانون جيد فى ظل تساؤلات يجب أن تجيب عنها الوزارة وهى كيف سيتم تطبيق القانون على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن هذا ما سيتم رفضه شكلا وموضوعا إذا وجدت اللجنة أن المقترح الجديد يقره، وذلك لأن من الممكن أن يعلن مستخدمون لتلك المنصات الدولية عن بيع وشراء سلع بشكل شخصى على صفحاتهم فكيف سيتصرف القانون مع هذه الحالات.

وأضاف زيدان، فى تصريحات لـ« المصريون»، أن اللجنة تنتظر مناقشة القانون داخل المجلس حتى تستعرض جميع مواده وإذا وُجدت به بنود تمس المواطنين أو حقوقهم الملكية لأن وسائل التواصل الاجتماعى منصات دولية لا شأن للدولة فيها ولا يمكن التحكم في مستخدميها.

وأشار أمين سر اتصالات النواب إلى أن المقترح كما عرضته وزارة المالية يريد فرض ضرائب على المعلنين عبر أنستجرام وفيس بوك وجوجل بشكل خاص، وأن المعلنين يمثلون شركات تعرض سلعا ومنتجات على صفحات التواصل الاجتماعى كموقع "أوليكس" وغيرها من الصفحات التى تروج لنفسها.

ولفت زيدان إلى أن فى كل دول العالم يتم فرض ضرائب على وسائل السوشيال ميديا فهى سياسة استفادة بين الدولة وبين أصحاب شركات الإعلانات.

وأكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أنه من الصعب تطبيق قانون بفرض ضرائب على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعى وجوجل لأن الهدف من التحصيل خارج الدائرة التنظيمية هو فقط من أجل فرض قواعد على هذه الخدمات وليس تنظيم القطاع.

وعن مدى نجاح المقترح الذى ستقدمه الوزارة، أشار الدمرداش، فى تصريحات لـ"المصريون"، إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن فى فرض سيطرتها على السلع الإعلانية المقدمة سواء على شاشات التليفزيون أو الصحف الورقية التى من المفترض تكون خاضعة للرقابة فما بالنا بهذا المقترح الذى يطالب بفرض رسوم ضريبية على وسائل التواصل الاجتماعى التى لا يتحكم فيها أحد، مشددًا على أن الأمر يحتاج إلى مزيد من المراجعة.

واستكمل الخبير الاقتصادى : هذا المقترح فى عالم الاقتصاد ما هو إلا وسيلة تحاول بها وزارة المالية جلب الموارد المالية بأى طريقة كانت، ولكن إذا كان المقصد من المقترح تنظيم ما يتم عرضه خلال الإعلان والتعريف بهوية المنتج ومواصفاته وجودته والإجازة من الجهات المعنية هنا يكون مقترحا إيجابيا بنسبة 100%.

وطالب الخبير الاقتصادى وزارة المالية والقائمين على منظومة الإعلانات فى مصر بتنظيم ما يتم عرضه أولا بشكل مباشر للمواطنين ثم النظر فى مرحلة أخرى لوسائل التواصل الاجتماعى.

من جانبه، علق الدكتور وليد حسنى، الخبير الاقتصادى، على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه سيكون سبيل تعاون مشترك بين البنوك ومصلحة الضرائب لرصد الحسابات التى تجرى تحويلات بنكية مقابل الدعاية لصالح مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى أنه سيتمكن من الضغط على فيس بوك وجوجل لفتح مكاتب إقليمية بالقاهرة والانصياع للقانون.

وأضاف أن هناك العديد من الآليات التى يمكن من خلالها تحصيل ضرائب من الشركات المعلنة بمنصات التواصل الاجتماعى فيس بوك وجوجل مقابل الإعلان بتلك المواقع؛ أهمها أن يتبع التحصيل مأمورية الضرائب على المبيعات.



