  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:53 م
بحث متقدم
معيط

بين الواقع والخيال.. ضرائب على إعلانات الـ«سوشيال ميديا»

تعرف على حالة الطقس غداً الأربعاء

في وداع 2018.. مفاجآت عن طقس 2019

الملك سلمان

أسرار في حياة الملك سلمان تُكشف لأول مرة

صلاح وميسي و رونالدو

بالأرقام.. "صلاح" يحصد رابع هدافي العالم

الكويت

الكويت تضع شرطًا لعودة العلاقات مع «الأسد»

ارشيفية

غلق المحلات بالقوة والمتظاهرين يزحفون لقصر «البشير»

هيرميس

قفزة غير متوقعة للاقتصاد المصري في 2019

البرلمان الكويتي

الإمارات تُسلم مصريًا للكويت مُتهما في أكبر قضية هزت الدولة

ارشيفية

312 شهيدًا فلسطينًا خلال 2018

ارشيفية

استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ونائبه بشكل مفاجئ

مقاتلات عراقية تقصف مناطق في سوريا

عرب وعالم

مقاتلات روسية تقصف مسلحين سوريين وموسكو
مقاتلات روسية تقصف مسلحين سوريين وموسكو

وكالات

أخبار متعلقة
#

"تحالف أمريكا" يشن غارات جوية في سوريا

#

نزوح أكثر من 5 آلاف عائلة بسبب هجمات النظام في إدلب

#

اغتيال مهندس اللافتات العالمية التي أرّقت بشار

#

طائرات الاحتلال تقصف 5 مواقع لحماس بغزة دون إصابات

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، أن مقاتلاتها شنت ضربة جوية داخل الأراضي السورية استهدفت اجتماعا لقادة تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديرالزور الحدودية مع العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن "طائرات F16 نفذت، الاثنين، ضربة موجعة ومؤثرة في منطقة سوسة التابعة لمدينة البوكمال".

وأضافت أن "الهدف الذي دمر بالكامل كان عبارة عن منزل مكون من طابقين يستخدم كوكر للإرهابيين ولعقد الاجتماعات فيه".

وأوضح البيان أن "الضربة جاءت خلال عقد اجتماع ضم 30 قياديا مهماَ من عصابات داعش".

وأشار أن القصف يأتي بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، واستناداً إلى معلومات استخباراتية عراقية.

ويأتي القصف الجوي بعد يومين من لقاء مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، حيث ناقشا التطورات الأمنية في المنطقة على خلفية قرار أمريكا سحب قواتها من سوريا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إقالة مدير تليفزيون نسي حذف مشهد إباحي لـ«جاكي شان»
» رأيت أني حامل وعلى وشك الولادة
» مقاتلات عراقية تقصف مناطق في سوريا
» جريمة بشعة.. ذبح سيدة وأبنائها الثلاثة
» "أزارو" يهدد أحلام الأهلي قبل لقاء بيراميدز
» البشير يتلقى رسالة من الملك سلمان وولي عهده قبل إلقاء خطابه
» إسرائيل تحتل المركز الأول عالميًا فى عدد الإدانات بالأمم المتحدة
» الأمن السوداني يعتقل ابنة الصادق المهدي
» رحيل "كاسونجو" عن الزمالك بـ8 ملايين جنيه
» الفشل الكلوى يدمر 7 آلاف شخص فى اليمن
» مفاجأة.. أمين شرطة يبيع المخدرات للمساجين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين