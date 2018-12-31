» مقاتلات عراقية تقصف مناطق في سوريا

31 ديسمبر 2018 - 05:48 م

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، أن مقاتلاتها شنت ضربة جوية داخل الأراضي السورية استهدفت اجتماعا لقادة تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديرالزور الحدودية مع العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن "طائرات F16 نفذت، الاثنين، ضربة موجعة ومؤثرة في منطقة سوسة التابعة لمدينة البوكمال".

وأضافت أن "الهدف الذي دمر بالكامل كان عبارة عن منزل مكون من طابقين يستخدم كوكر للإرهابيين ولعقد الاجتماعات فيه".

وأوضح البيان أن "الضربة جاءت خلال عقد اجتماع ضم 30 قياديا مهماَ من عصابات داعش".

وأشار أن القصف يأتي بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، واستناداً إلى معلومات استخباراتية عراقية.

ويأتي القصف الجوي بعد يومين من لقاء مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، حيث ناقشا التطورات الأمنية في المنطقة على خلفية قرار أمريكا سحب قواتها من سوريا.