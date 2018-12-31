وضع حجر الأساس لـ66 مصنعاً جديدا في بورسعيد

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رئيس جهاز تنمية المشروعات في بورسعيد
نيفين جامع

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قامت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، برفقة محافظ بورسعيد، ونائب بورسعيد الدكتور محمود حسين، بوضع حجر أساس المرحلة الثانية من مصانع الشباب بالمنطقة الصناعية، التي تضم 66 مصنعًا.

وعقدت الدكتورة نفين الجامع لقاء بالمركز الثقافي مع عدد من شباب المحافظة وشباب المستثمرين لمناقشة الفرص المتاحة للاستثمار والدعم الذي يقدمه الجهاز .

كما قامت بالاطلاع على مخطط تطوير شارع «طرح البحر» والمنطقة بالكامل، وكذلك طرح عربات الشباب ذات تصميم موحد لبيع المأكولات والمشروبات والحلوى، لدعم مشروعات الشباب وتوفير وظائف لهم.


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