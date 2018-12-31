» رأيت أني حامل وعلى وشك الولادة

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الزواج

الحمل

زيادة الرزق

الممرضات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني حامل وكنت على وشك ولادة في المستشفى وكنت أقول للممرضات راح أولد الحين يقولون لا لسه شوي مو الحين وكنت أشوف خروج للمويا من جسمي وأنا مستوعبة أني مو متزوجة وكنت جدا خائفة وبطني كانت جدا صغيرة. عندي فضول أعرف إيش تفسيره. سعودية، السن 26 عاماً، وأعانى مشاكل تخص الزواج. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد يدل الحمل على الخير والبشرى السارة والارتباط والتمسك بالدين، وزيادة الرزق. وفى هذه الرؤيا نظراً لوجود مشكلة تخص الزواج فهو يدل أيضاً على الهم و النكد لها وقد يكون لأهلها بسببها، وربما دل الحمل على خيبة الأمل و سماع خبر سيئ لأحد أفراد العائلة، وقد يدل على زواجها بزوج غير مناسب أو لمن لا يستحقها وخاصة إن كانت ذات دين.

وربما دل الحمل و نزول الماء منها على المشكلة فى بكارتها، أو مشكلة فى الجهاز التناسلي. وقد يدل الحمل للعزباء أحياناً على إصابتها بالسحر، أو أذى من الجن كالعشق أو المس، فأرجو الإهتمام بالرقية الشرعية.

وصغر البطن قد يدل على حدوث تغييرات وتقلبات في حياتها. أما الولادة فإن تمت فهى تدل على التخلص من الهموم والمشاكل. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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