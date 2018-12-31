  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:53 م
بحث متقدم
معيط

بين الواقع والخيال.. ضرائب على إعلانات الـ«سوشيال ميديا»

تعرف على حالة الطقس غداً الأربعاء

في وداع 2018.. مفاجآت عن طقس 2019

الملك سلمان

أسرار في حياة الملك سلمان تُكشف لأول مرة

صلاح وميسي و رونالدو

بالأرقام.. "صلاح" يحصد رابع هدافي العالم

الكويت

الكويت تضع شرطًا لعودة العلاقات مع «الأسد»

ارشيفية

غلق المحلات بالقوة والمتظاهرين يزحفون لقصر «البشير»

هيرميس

قفزة غير متوقعة للاقتصاد المصري في 2019

البرلمان الكويتي

الإمارات تُسلم مصريًا للكويت مُتهما في أكبر قضية هزت الدولة

ارشيفية

312 شهيدًا فلسطينًا خلال 2018

ارشيفية

استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ونائبه بشكل مفاجئ

خبير فلك:

محمد صلاح سيفوز بجائزة أفضل لاعب في 2019

الصفحة الأخيرة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من «كاف» على فوز صلاح بالأفضل فى أفريقيا

#

«BBC» تكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي

#

«صلاح» أفضل لاعب أفريقى فى استفتاء "بي بي سي"

#

أمر قد يقلب الموازين لـ«صلاح» في سباق الأفضل بالعالم

محمد صلاح

أفضل لاعب

خبير فلك

توقع محمد فرعون، خبير الفلك والأبراج، أن يشهد عام 2019 فوز النجم العالمي محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم، لافتًا إلى أن الفلك يشير إلى تربع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على عرش هدافي البريميرليج هذا الموسم.

ولفت "فرعون"، خلال حديثه لبرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الذي يقلقه على محمد صلاح احتمال تعرضه لإصابة، متوقعًا انتقال نجم ليفربول الإنجليزي إلى أحد الأندية الإسبانية خلال الموسم الكروي المقبل.

وأوضح أن نادي الزمالك مرشح للفوز بأكثر من بطولة خلال الموسم الحالي، ولم يكشف عن حظوظ القلعة البيضاء في حصد بطولة الدوري العام، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني مرشح للوصول إلى المربع الذهبي لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وكان "فرعون" توقع تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصابة بمرض خطير ستؤدي إلى عزله عن منصبه خلال عام 2019، موضحًا أن العام الجديد سيشهد انخفاضًا حادًا في أسعار برميل البترول والدولار الأمريكي على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المعارك الكبيرة والصراعات ستعود إلى دولة العراق من جديد خلال العام الجديد، مع رحيل التحالف العربي عن اليمن، وحدوث ثورة إيرانية تطيح بالرئيس والمرشد هناك، وكذلك خروج الإيرانيين للشوارع، لافتًا إلى أن عام 2019 سيشهد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، واشتعال الأوضاع في سوريا، مع وجود مشكلات وصراعات كبيرة في دول الخليج العربي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إقالة مدير تليفزيون نسي حذف مشهد إباحي لـ«جاكي شان»
» رأيت أني حامل وعلى وشك الولادة
» مقاتلات عراقية تقصف مناطق في سوريا
» جريمة بشعة.. ذبح سيدة وأبنائها الثلاثة
» "أزارو" يهدد أحلام الأهلي قبل لقاء بيراميدز
» البشير يتلقى رسالة من الملك سلمان وولي عهده قبل إلقاء خطابه
» إسرائيل تحتل المركز الأول عالميًا فى عدد الإدانات بالأمم المتحدة
» الأمن السوداني يعتقل ابنة الصادق المهدي
» رحيل "كاسونجو" عن الزمالك بـ8 ملايين جنيه
» الفشل الكلوى يدمر 7 آلاف شخص فى اليمن
» مفاجأة.. أمين شرطة يبيع المخدرات للمساجين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين