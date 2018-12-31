» "القاهرة" و"الجيزة" تعلنان الطوارئ مع احتفالات الكريسماس

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مشهد

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مومس

انطلق ماراثون الاستعدادات اليوم داخل جميع القطاعات بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد الخاص بالإخوة الأقباط من الناحية الترفيهية والأمنية وحركة وسائل المواصلات والمرور، بالإضافة إلى تنظيم وجود الباعة الجائلين فى الميادين المعروفة داخل المحافظتين والأوضاع الرقابية داخل الأسواق العامة بمختلف المناطق.

الحدائق والمتنزهات

فعلى صعيد المتنزهات والحدائق، أفادت محافظة الجيزة بأنها أعلنت حالة طوارئ فى جميع أماكن الترفيه بمدن ومديريات المحافظة؛ استعدادا لاحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، وسمحت لتلك الحدائق العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، وذلك نتيجة لما ستشهده هذه الأماكن من تكدس بالمواطنين خلال الساعات القليلة القادمة، بالإضافة إلى زيادة أعداد مقدمى الخدمات والسماح أيضا لإدخال أصحاب شركات الطعام المعروفة إلى الحدائق، أما فى القاهرة أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أنه بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد تقرر فتح جميع حدائق القاهرة يوم الإثنين الموافق 7 يناير بالمجان، وكذلك تخفيض سعر رحلات الأوتوبيس النهرى بمقدار50% لكل مواطني وزوار القاهرة.

 وأكد اللواء محمد سلطان، رئيس الحدائق المتخصصة، فى بيان للمحافظة، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من أجل توفير خدمات داخل الحدائق، كما تم التنسيق مع مسرح البيت الفني، لتنظيم عروض فنية احتفالا برأس السنة، كما تم تأمين الحدائق المطلة على نهر النيل.

الأوضاع الأمنية

من جانبها، كثفت وزارة الداخلية من الخدمات الأمنية بكل المنشآت الحيوية والمهمة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وأعلنت أن خططها الأمنية شملت تكثيف الوجود الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، للحفاظ على الأمن وأضافت أنها على استعداد التعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين وتابعت أنه ستتم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والوجود الميداني لكل المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.

النظافة والتجميل والإشغالات

أعلن اللواء محسن مأمون، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، أن حملات النظافة مستمرة حتى بعد 7 يناير، موضحا أنه سيتم شن حملات لرفع القمامة والإشغالات بمنطقة المشهد الحسينى عقب مولد سيدنا الحسين، فضلا عن الاستعدادات الخاصة داخل الحدائق العامة.

وفى الجيزة تكثف الهيئة العامة للنظافة حملاتها خلال احتفالات ليلة رأس السنة، وذلك بتوفير صناديق المخلفات داخل كل الحدائق وفى الشوارع والميادين، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن العام الجديد سيشهد أكبر حملات إزالة لإشغالات المقاهى والكافيتريات، حيث سيتم تكثيف الحملات في الفترات المسائية بكل قطاعات المحافظة لردع المخالفين.

الباعة الجائلون وضبط الأسعار

شددت مديرية التموين بالجيزة بالتنسيق مع مباحث التموين على المفتشين التموينيين بضرورة الوجود المستمر وعمل حملات يومية على الأسواق والمحال، التي تقوم بتقديم خدمات استهلاكية للمواطنين، ومتابعة التزام التجار بالأسعار، بالإضافة إلى التأكد من توافر السلع الرئيسية بالمنافذ التموينية والأسواق وواصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملات إعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة الباعة الجائلين وتعدياتهم التي تعوق حركة السير، واستهدفت الحملات ميدان الجيزة وإمبابة والعجوزة، حيث أسفرت عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالباعة الجائلين بالميادين والشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى القاهرة ترأس المحافظ اللواء خالد عبد العال اجتماع المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بحضور نواب المحافظ ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء، وبحث الاجتماع طرق الحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق فى مختلف المدن والمناطق؛ نظرا لرواج الحركة الشرائية فى هذه الأيام تزامنا مع الاحتفالات، فضلا عن أن الاجتماع قرر عمل غرفة متابعة ميدانية للميادين حتى لا ينتشر الباعة الجائلون فى أماكن تكدس المحتفلين.

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