أول تعليق من «الخارجية» على احتجاز إيران لمصريين

31 ديسمبر 2018 - 06:50 م

صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف الصيادين المصريين المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، والمسجلة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي، مشيرا إلى أنه جاري عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم.

وأكد مساعد وزير الخارجية استمرار جهود وزارة الخارجية للتأكد من سلامة الصيادين، وأنهم بحالة جيدة، فضلا عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية، ومواصلة بذل الجهد بغية الإفراج عنهم.