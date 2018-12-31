» تصريح صادم من طليق رانيا يوسف عن فستانها

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الضرائب

حبس

دولي شاهين

علق المنتج محمد مختار علي اطلالة طليقته الفنانة رانيا يوسف للمرة الثانية بفستان مثير لافتا إلى أن اعتذارها في المرة الأولى كان ذكيا، لكن تكرارها لنفس الإطلالة فيما بعد أعتبره "سقوطا".

واستنكر المُنتج المصري محمد مختار إطلالات طليقته الفنانة رانيا يوسف، المُثيرة للجدل في المهرجانات الفنية، وذلك بعد تكرار ظهورها الجريء في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان لا يقل إثارة خلال حضورها حفل جوائز "دير جيست".

وأضاف، خلال لقاء تلفزيوني قام به: "أتعجب من إصرارها على الظهور بهذا الشكل، أنا لا أعلم عنها شيئاً منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وتابع أن هناك فنانات وفنانين، شوهوا صورة المهرجانات السينمائية الدولية التي تُقام في مصر، من خلال العادات الجديدة التي ابتكرها بعضهم والمتمثلة في تقبيل الأزواج أمام الكاميرات، مُلمحا للفنانة نجلاء بدر وزوجها، وأحمد الفيشاوي وزوجته.

وتابع: "دي مبقتش مهرجانات.. مش دا المقصود بس بيعملوا حاجات مش تبعنا متنفعش في مصر.. مش إحنا.. وحاجات مش بتاعتنا.. إدارة المهرجان فين.. دي وجهة نظري ممكن أكون أنا غلطان".

جدير بالذكر أن المُنتج المصري محمد مختار، يستعد حاليًا لإنتاج فيلم جديد للفنانة نادية الجندي، طليقته الأولى، يشاركها فيه البطولة كل من الفنانة درة وزينة ومنة فضالي، ويدور محتواه في إطار الأفلام التي تميّزت بها “الجندي”، قديما، والخاصة بالجاسوسية.


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