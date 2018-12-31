» "النني" في طريقه لهذا الفريق

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يسعى نادي ليستر سيتي الإنجليزي لضم اللاعب محمد النني نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف آرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد اعطائه الضوء الأخضر من فريقه الحالي بالرحيل علي سبيل الاعارة.

وأشار موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالى، إلى أن نادى ليستر سيتى قد يكون المحطة القادمة للننى، الذى بات قريبًا من الرحيل عن صفوف أرسنال خلال الفترة المقبلة.

وكان الننى قد خرج بشكل كبير من حسابات المدير الفنى الجديد للأرسنال أوناى إيمرى، إذ شارك الدولى المصرى فى 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم فى مختلف المسابقات، فى ظل خوض الثنائى توريرا وجندوزى مواجهات الفريق بصورة أساسية.


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