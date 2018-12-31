» 148 ألف رجل أمن لتأمين احتفالات رأس السنة فى فرنسا

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الشرطة الفرنسية
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وكالات

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تامين الاحتفالات فى فرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليوم الإثنين إن فرنسا تحتفل بالعام الجديد في ظل إجراءات أمنية مُشددة وأوضح أن هناك 148 ألف رجل أمن منتشرين على الأرض في جميع أنحاء البلاد، بينهم 18 ألفا في باريس حيث ستُقام الاحتفالات في ساحة الشانزليزيه.

وقال كاستانير إن من المتوقع أن يتوافد نحو 300 ألف شخص على الساحة الباريسية الشهيرة من أجل احتفالات عشية العام الجديد ومشاهدة عرض الألعاب النارية، على الرغم من أن متظاهري "السترات الصفراء" المناهضين للحكومة يعتزمون أيضا المشاركة في التجمع وتنظيم مظاهرة. بحسب "رويترز".

وبدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في منتصف نوفمبر، تعبيرا عن رفض زيادات في ضريبة الوقود ثم تحولت إلى احتجاج على سياسة الإصلاح الاقتصادي التي يطبقها ماكرون الذي قدم تنازلات تتعلق بالضرائب والرواتب هذا الشهر.

لكن الحركة فقدت الزخم تدريجيا في الأسابيع القليلة الماضية إذ شارك 66 ألف شخص فقط في الاحتجاجات على مستوى فرنسا يوم السبت الماضي مقارنة بقرابة 300 ألف متظاهر في 17 نوفمبر.

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