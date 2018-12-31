«البشير» يوجه رسالة للمعارضة في خطاب للشعب

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الشعب

البشير

خطاب

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، في كلمة بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ63، إن بلاده تقترب من تجاوز المرحلة الصعبة والانتقال إلى الإصلاحات.

وقال الرئيس السوداني إن حكومته وضعت ميزانية العام المقبل برؤية جديدة لتجاوز الأزمات الراهنة.

وصرح البشير بأن لدى بلاده شراكات دولية وعربية متعددة لدعم الاقتصاد السوداني.

إلى ذلك، دعا الرئيس في كلمته السودانيين للتوحد ونبذ العنف دعما للنسيج الاجتماعي.

وطلب الرئيس السوداني من المعارضة في بلاده للمشاركة في بناء السودان، مبينا أنه يسعى لتعزيز وتوسيع المشاركة السياسية دون إقصاء أحد.

وأكد في السياق أنهم ملتزمون بإجراء انتخابات 2020 في أجواء حرة ونزيهة.


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