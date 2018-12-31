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ضبط صاحب مطبعة يقلد العلامات التجارية لشركات الأدوية

قضايا وحوادث

ادوية
ارشيفية

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نجحت مديرية أمن الجيزة في  ضبط صاحب مطبعة وآخر لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد وطبع العلامات التجارية لكبرى شركات الأدوية.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، قيام "على .م.ع، صاحب مطبعة ،كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة و"عبدالرازق .ع.أ"فنى طباعة - ومقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة ، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضيتين آخرهما القضية رقم 7011 لسنة 2009 جنح العجوزة "تبديد" بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه بإدارة  المطبعة ملك الأول " بدون ترخيص " ومزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد وطبع العلامات التجارية لكبرى شركات الأدوية .. لإستخدامها فى ترويج أدوية مجهولة المصدر وغير مطابقة للقياسات والمعايير الطبية وبيعها بالأسواق المحلية على أنها المنتج الأصلى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها ، وتم ضبطهما وعُثر بداخل المطبعة على  (كمية من الأغلفة الكرتونية لعلب مدون عليها عقار "الترامادول" – مجموعة من الزنكات "أكلاشيه" تستخدم فى طباعة الأغلفة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وطبع تلك الأغلفة لأحد الأشخاص "محدد"، وجار العمل على ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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