فاروق جويدة: «السيسي الأهم في التاريخ»

31 ديسمبر 2018 - 08:13 م

كشف الكاتب الصحفي والشاعر فاروق جويدة، عن سبب رفضه تولي منصب وزير الثقافة، أكثر من 4 مرات.

وأوضح "جويدة"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أن القلم أحيانًا يؤدي دورًا ليس أقل من الوزارة أو المنصب، ذلك فضل عدم توليه هذا المنصب ويستكمل طريقه في الصحافة.

وأضاف "جويدة"، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق قد طلب منه تولي منصب وزارة الثقافة، ولكنه رفض، وقال له :"لو فضل 5 أشخاص بس في البلد يصدقوني أفضل عندي من الوزارة".

وأكد جويدة، أننا أمام مصر جديدة خلال عام 2019 ، وذلك نظرًا لكم الإنجازات والمشروعات التي تم افتتاحها مؤخرًا.

وأضاف أن مصر كانت تسير في الطريق الخاطئ خلال حكم تنظيم الإخوان ، ولكن بفضل وعي المصريين تم إنقاذها.

وتابع "جويدة": "إبتدينا منذ سنوات نستشرق طريق جديد، فنحن الآن أمام مصر مختلفة وأشخاص مختلفين، ولذلك يجب أن نسمع و نتحاور مادمنا أمام واقع جديد".

كما أشاد، بالدور الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ مصر، عن طريق تنفيذ العديد من المشروعات القومية .

وقال: السيسي ليس رئيس جمهورية أو قائد أعلى للقوات المسلحة فقط ، ولكنه إنسان مصري أصيل قام بدور كبير في إنقاذ مصر، مؤكدًا على أنه- الرئيس السيسي- الأهم في التاريخ، ولا يستطيع أحد أن ينتزع منه هذا الحق التاريخي، مشيرا إلى أنه من غباء تنظيم الإخوان أنهم كانوا لا يستمعون لأحد حينما كانوا في السلطة.