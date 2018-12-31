4 مشروعات رصف كبرى بالعاصمة في انتظار الافتتاح

31 ديسمبر 2018 - 08:17 م

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعاً مع المهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق والكباري بالقاهرة لمراجعة الموقف التنفيذي لأهم مشاريع الطرق الجاري تنفيذها والمخطط لها مستقبلاً مؤكداً على إستراتيجية المحافظة في تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والداخلية بالقاهرة لتحسين حركة المرور مع العمل على توسعة الطرق وتزويدها بالإشارات المرورية واللافتات الإرشادية والعلامات الأرضية ورفع كفاءة الإنارة والمسطحات الخضراء وتوحيد منسوب الأرصفة وتنظيم أماكن الانتظار .

وأشار عبد العال إلى أن مديرية الطرق بالقاهرة انتهت من 10 مشروعات رصف خلال الستة أشهر الماضية بتكلفة تقدر بحوالي 37 مليون جنيه منها 8 مشروعات بالمنطقة الشرقية بشوارع القبة ، والشارع الرابط بين المحروسة 1 والمحروسة 2 بالنهضة ، وامتداد رمسيس 3 من طريق النصر حتى شارع الشركات وجزء من شارع الخليفة القاهر ، وشارع ترعة الطوارىء بالسلام أول ، و4 مشروعات بالمنطقة الشمالية بشوارع ترعة الجندى ، وجنينة الحجار وابن الرشيد ، ومربع حوارى الزاوية .

وصرح المحافظ انه يجرى حالياً الإعداد لافتتاح 4 شوارع تم الانتهاء من أعمال تطويرهم وتوسعتهم ورصفهم في الاتجاهين بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه وهم شارع أحمد فخري بشرق مدينة نصر بطول 1000 متر وعرض 41 متر بتكلفة 10 مليون جنيه ، وشارع لوساكا من تقاطعه مع مكرم عبيد وصولاً لشارع أحمد فخري والمنطقة المحيطة بأكاديمية مكافحة الفساد بطول 450 متر وعرض 23 متر بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه ، وشارع حافظ رمضان بشرق مدينة نصر بطول 550 متر وعرض 40 متر بتكلفة 8 مليون جنيه ، وشارع ترعة الجندى بالاميرية بطول 1000 متر وعرض 30 متر وتكلفة 6.5 مليون .

وأضاف المحافظ انه تم الانتهاء خلال العام المالي 2017 ـــ 2018 من عدة مشروعات للرصف من خطة المحافظة الاضافية بتكلفة تقارب 245 مليون فى كافة مناطق القاهرة الأربعة .

وأكد المهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق والكبارى انه تم الانتهاء من احلال وتجديد كوبرى شمال طرة وجاري تطوير ورفع كفاءة كباري السيدة عائشة وحلمية الزيتون ومحمد نجيب وتطوير نفق مشاة أحمد عصمت بعين شمس بالاضافة الي تنفيذ خطة العمل الدورية لصيانة فواصل كباري القاهرة البالغ عددها 77 كوبرى ، ورفع كفاءة كباري المشاة البالغ عددها 66 كوبري مشاة ، وانفاق المشاة والسيارات البالغ عددها 46 نفق .

واضاف مدير مديرية الطرق والكبارى أنه جارى الاعداد لانشاء 3 كبارى مشاه احدهم أمام معهد الاورام بالقصر العيني والثاني بالمعصرة أعلى خط مترو الانفاق أمام منطقة المدارس والثالث بمنطقة غمرة قرب محطة مترو الانفاق .