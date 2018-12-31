  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني

رئيس وزراء قطر الأسبق يوجه رسالة للسعودية

القاصرات

خبراء: الإسلاميون مسئولون عن أزمة زواج القاصرات

الشاعر فاروق جويدة،

فاروق جويدة: «السيسي الأهم في التاريخ»

البرج الذي شهد الجريمة

2018 تودع المصريين بجريمة بشعة

عمر البشير

«البشير» يوجه رسالة للمعارضة في خطاب للشعب

جريمة قتل ــ ارشيفية

«جرائم 2018».. كثير من الدم.. قليل من «الشرف»

الرئيس الجابوني علي بونغو

الرئيس المُختفي في السعودية يخاطب شعبه من المغرب

معيط

بين الواقع والخيال.. ضرائب على إعلانات الـ«سوشيال ميديا»

تعرف على حالة الطقس غداً الأربعاء

في وداع 2018.. مفاجآت عن طقس 2019

قناة الجزيرة

الأوقاف تكذب قناة الجزيرة: اعتادت على الفبركة

بتكلفة 27 مليون جنيه ..

4 مشروعات رصف كبرى بالعاصمة في انتظار الافتتاح

الحياة السياسية

صور رصف الشارع
صور رصف الشارع

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

أردنيون يحتجون على السياسات الاقتصادية للحكومة

#

تعطيل الدراسة في العاصمة السودانية «إلى أجل غير مسمى»

#

استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان

#

حريق ضخم في مصفاة نفط كبرى ببريطانيا

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعاً مع المهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق والكباري بالقاهرة لمراجعة الموقف التنفيذي لأهم مشاريع الطرق الجاري تنفيذها والمخطط لها مستقبلاً مؤكداً على إستراتيجية المحافظة في تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والداخلية بالقاهرة لتحسين حركة المرور مع العمل على توسعة الطرق وتزويدها بالإشارات المرورية واللافتات الإرشادية والعلامات الأرضية ورفع كفاءة الإنارة والمسطحات الخضراء وتوحيد منسوب الأرصفة وتنظيم أماكن الانتظار .

وأشار عبد العال إلى أن مديرية الطرق بالقاهرة انتهت من 10 مشروعات رصف خلال الستة أشهر الماضية بتكلفة تقدر بحوالي 37 مليون جنيه منها 8 مشروعات بالمنطقة الشرقية بشوارع القبة ، والشارع الرابط بين المحروسة 1 والمحروسة 2 بالنهضة ، وامتداد رمسيس 3 من طريق النصر حتى شارع الشركات وجزء من شارع الخليفة القاهر ، وشارع ترعة الطوارىء بالسلام أول ، و4 مشروعات بالمنطقة الشمالية بشوارع ترعة الجندى ، وجنينة الحجار وابن الرشيد ، ومربع حوارى الزاوية .

وصرح المحافظ انه يجرى حالياً الإعداد لافتتاح 4 شوارع تم الانتهاء من أعمال تطويرهم وتوسعتهم ورصفهم في الاتجاهين بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه وهم شارع أحمد فخري بشرق مدينة نصر بطول 1000 متر وعرض 41 متر بتكلفة 10 مليون جنيه ، وشارع لوساكا من تقاطعه مع مكرم عبيد وصولاً لشارع أحمد فخري والمنطقة المحيطة بأكاديمية مكافحة الفساد بطول 450 متر وعرض 23 متر بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه ، وشارع حافظ رمضان بشرق مدينة نصر بطول 550 متر وعرض 40 متر بتكلفة 8 مليون جنيه ، وشارع ترعة الجندى بالاميرية بطول 1000 متر وعرض 30 متر وتكلفة 6.5 مليون .

وأضاف المحافظ انه تم الانتهاء خلال العام المالي 2017 ـــ 2018 من عدة مشروعات للرصف من خطة المحافظة الاضافية بتكلفة تقارب 245 مليون فى كافة مناطق القاهرة الأربعة .

وأكد المهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق والكبارى انه تم الانتهاء من احلال وتجديد كوبرى شمال طرة وجاري تطوير ورفع كفاءة كباري السيدة عائشة وحلمية الزيتون ومحمد نجيب وتطوير نفق مشاة أحمد عصمت بعين شمس بالاضافة الي تنفيذ خطة العمل الدورية لصيانة فواصل كباري القاهرة البالغ عددها 77 كوبرى ، ورفع كفاءة كباري المشاة البالغ عددها 66 كوبري مشاة ، وانفاق المشاة والسيارات البالغ عددها 46 نفق .

واضاف مدير مديرية الطرق والكبارى أنه جارى الاعداد لانشاء 3 كبارى مشاه احدهم أمام معهد الاورام بالقصر العيني والثاني بالمعصرة أعلى خط مترو الانفاق أمام منطقة المدارس والثالث بمنطقة غمرة قرب محطة مترو الانفاق .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس فلسطين: "القدس ليست للبيع"
» "الموت للديكتاتور".. مظاهرة طلابية في قلب طهران
» سعر عيار الذهب الـ21 يسجل 640 جنيها
» المؤبد لفلسطيني باع عقاره لمستوطنين يهود
» 148 ألف رجل أمن لتأمين احتفالات رأس السنة فى فرنسا
» "النني" في طريقه لهذا الفريق
» تصريح صادم من طليق رانيا يوسف عن فستانها
» حبس دوللي شاهين سنة بتهمة التهرب الضريبي
» سوريا تتراجع عن «لائحة الإرهاب الكويتية»: غير صحيحة
» أسرار في حياة الملك سلمان تُكشف لأول مرة
» بالأرقام.. "صلاح" يحصد رابع هدافي العالم

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين