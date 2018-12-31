«المحافظين» يزور مصابي حادث المريوطية

31 ديسمبر 2018 - 08:27 م

قام المهندس مصطفى بكير، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون الشباب، بزيارة مستشفى زايد التخصصي للاطمئنان على مصابي الحادث الارهابى الغادر لأتوبيس السائحين ال?يتنامين بالمريوطية، للاطمئنان على صحتهم، وتمني الشفاء العاجل لهم.

وذلك بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وبعض القيادات الأمنية بمدينة 6اكتوبر والشيخ زايد، وأكد بكير، أن على الأحزاب مجتمعة مشاركة الوطن في حربه ضد الإرهاب ترسيخا لمبدأ المشاركة الفعالة لإعلاء شأن الوطن.

كما أكد نائب رئيس الحزب لشئون الشباب، أن مصابي الحادث في صحة جيدة ولا يوجد بينهم إصابات خطرة وبعضهم مصاب بكسور بسيطة، والبعض الأخر مصاب بجروح سطحية، كما طالب بكير أجهزة الأمن بسرعة القبض على الإرهابيين والكشف عن هويتهم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين