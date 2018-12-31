  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني

رئيس وزراء قطر الأسبق يوجه رسالة للسعودية

القاصرات

خبراء: الإسلاميون مسئولون عن أزمة زواج القاصرات

الشاعر فاروق جويدة،

فاروق جويدة: «السيسي الأهم في التاريخ»

البرج الذي شهد الجريمة

2018 تودع المصريين بجريمة بشعة

عمر البشير

«البشير» يوجه رسالة للمعارضة في خطاب للشعب

جريمة قتل ــ ارشيفية

«جرائم 2018».. كثير من الدم.. قليل من «الشرف»

الرئيس الجابوني علي بونغو

الرئيس المُختفي في السعودية يخاطب شعبه من المغرب

معيط

بين الواقع والخيال.. ضرائب على إعلانات الـ«سوشيال ميديا»

تعرف على حالة الطقس غداً الأربعاء

في وداع 2018.. مفاجآت عن طقس 2019

قناة الجزيرة

الأوقاف تكذب قناة الجزيرة: اعتادت على الفبركة

خبراء: الإسلاميون مسئولون عن أزمة زواج القاصرات

الحياة السياسية

القاصرات
زواج القاصرات

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

مفتى الجمهورية يحسم الجدل حول زواج القاصرات

#

تفاصيل طلاق الممثلة الشابة من رجل الأعمال الشهير

#

السر وراء طلاق «ياسمين عبدالعزيز» من «محمد حلاوة»

#

تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تيار الإسلام السياسى، خاصة السلفيين، هم من يدعون لزواج القاصرات، وهم من أفتوا بذلك، ولكن لا يعلمون أن زواج القاصرات هو سبب كبير فى انهيار المجتمع وسبب المشاكل الاجتماعية التى تحدث، متابعا: "لذلك لا بد أن يكون هناك دور كبير وتوعوى من قبل الأزهر والمؤسسات لتحذير المواطنين".

وأكد حمروش، في تصريحات صحفية له، اليوم، أنه يدعم أن تكون هناك قوافل دعوية لمخاطبة المواطنين فى قرى الصعيد والأرياف، ويكون هناك تحذير بالمشاكل الاجتماعية المتعلقة بالزيادة السكانية وأيضا الزواج المبكر، وغيرها من مشاكل الطلاق والزواج.

من جانبه، يقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجماعة الأمريكية، إن العادات والتقاليد والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر هي المسئولة عن زواج القاصرات في بعض المحافظات المصرية.

وأضاف صادق، لـ"المصريون"، أن فتاوى الإسلاميين بضرورة الزواج المبكر أصبحت المرجعية الدينية للعديد من المصريين الذين يقومون بتزويج بناتهم القاصرات.

وأكد صادق أن المواطن المصري الذي ينجب العديد من الأطفال وليكن 7 بنات مثلا يجد في فتاوى الإسلاميين مبررًا قويًا له يدفعه لزواج بناته القاصرات قبل بلوغهن السن القانونية للزواج الرسمي في مصر.

وشدد صادق على أن فتاوى الإسلاميين أسهمت بشكل جزئي في تدعيم ظاهرة زواج القاصرات لكن كثرة الإنجاب والعادات والتقاليد والظروف الاقتصادية التي يمر بها المصريون يقع عليها مسئولية كبرى في انتشار ظاهرة زواج القاصرات في مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس فلسطين: "القدس ليست للبيع"
» "الموت للديكتاتور".. مظاهرة طلابية في قلب طهران
» سعر عيار الذهب الـ21 يسجل 640 جنيها
» المؤبد لفلسطيني باع عقاره لمستوطنين يهود
» 148 ألف رجل أمن لتأمين احتفالات رأس السنة فى فرنسا
» "النني" في طريقه لهذا الفريق
» تصريح صادم من طليق رانيا يوسف عن فستانها
» حبس دوللي شاهين سنة بتهمة التهرب الضريبي
» سوريا تتراجع عن «لائحة الإرهاب الكويتية»: غير صحيحة
» أسرار في حياة الملك سلمان تُكشف لأول مرة
» بالأرقام.. "صلاح" يحصد رابع هدافي العالم

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين