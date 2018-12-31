وزيرة الهجرة تخصص بريد إلكتروني لتلقي شكاوى المصريين بالخارج

31 ديسمبر 2018 - 09:03 م

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تخصيص بريد إلكتروني لتلقي شكاوى عدم تفعيل إجازات المصريين بالخارج، وذلك في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوقف بعض الجهات تجديد إجازات المصريين العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على عدم صدور أي قرار بوقف الحكومة تجديد إجازات موظفي الدولة العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب، موضحة أنه طبقاً للمادة الأولى لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 1459 لسنة 2018، تتم الموافقة على مد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها جهة العمل -بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه- وتوافق عليها.

وأوضحت الوزيرة أن المصريين العاملين بالخارج ممن لديهم شكاوى بشأن الإجازات، عليهم التواصل عبر عنواني البريد الإلكتروني التاليين:

[email protected]

[email protected]

مع التأكيد على ضرورة إرفاق الاستمارة الموجودة على الرابط التالي: https://goo.gl/forms/BLxT6PIACvrVgBL62

وفي هذا الصدد أيضًا، لفتت وزيرة الهجرة إلى أن كافة الشكاوى التي سترد للوزارة سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للبتّ في شأنها والتواصل مع مُرسليها؛ تفعيلًا لما تبذله الوزارة من جهود في سبيل رعاية تجاه المصريين بالخارج.