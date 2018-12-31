» رئيس فلسطين: "القدس ليست للبيع"

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بيع القدس

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أضاء الرئيس الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الشعلة الرابعة والخمسون لانطلاق الثورة الفلسطينية وتأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

وقال الرئيس عباس رئيس حركة فتح، في كلمة، إن:"القدس ليست للبيع، وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ولن نقبل أبدا ولن نسمح لأحد ولن يسمح أهلنا وشعبنا وكل العالم وكل أحراره أن يبيعوا القدس وأن يبيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس لإسرائيل وهذا لن يحدث أبدا".

وتابع: "هذه مؤامرة يحيكونها من بعيد ويحاولون أن ينفذونها، لن نسمح لأحد أن يفعل ذلك ستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، كما قال الشهيد الخالد ياسر عرفات سيرفع طفل فلسطيني علم فلسطين على أسوارها ومآذنها، وكنائسها".

وأضاف الرئيس عباس: "54 عاما استمرت الثورة بإرادتكم بدماء الشهداء بدم الجرحى بمعاناة الأسرى، معاناة هذا الشعب ستستمر حتى يحصل على الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأردف رئيس حركة فتح: "ما زال هناك من يحاربها، ومن يحاول أن يدمرها يتجاهلها، خسئوا أولئك الذين يمنعون إيقاد الشعلة في غزة من يفعل هذا هو خارج عن الصف الوطني ومن يمنعنا خارج عن الصف الوطني وقد مر من أمثالهم كثيرون منذ انطلقت الثورة ونحن نعاني من الجواسيس هنا وهناك وهم إلى مزابل التاريخ".


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