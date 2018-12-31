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رئيس وزراء قطر الأسبق يوجه رسالة للسعودية

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الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني

محمد فضل

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أعرب الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الأسبق، عن أمله في أن تسود الحكمة والمصلحة العربية والخليجية في العام الجديد، داعيا إلى تصحيح الأخطاء.

وغرد ابن جاسم عبر "تويتر" اليوم الاثنين، قائلًا: "ونحن نودع عاما كان فيه الكثير من المفاجآت المحزنة للعالم العربي، ونستقبل عاما جديدا، أتمنى أن يكون عام خير تسود فيه الحكمة والمصلحة العربية والخليجية، وإعادة التفكير بإخلاص مع النفس، ومحاولة تصحيح الأخطاء وهذا ليس بعيب، فالرجوع إلى الحق فضيلة".

وأضاف ":وفي شأن الحصار الذي فرض علينا في قطر، فما زلت مؤمنا بأن نبتعد نحن عن الشماتة وعن الإساءة، رغم أنهم لم يقصروا في الشماتة والتمنيات السيئة لقطر قيادة وشعبا، وهذا لا يعني أن ننسى ما حدث. كما أنني على يقين لو أن ما حدث منهم حدث من بلادي قطر لصاحوا به عند البعيد قبل القريب".

وتابع "أستغرب كيف ينكرون علينا هذا الحق فكل ادعاءاتهم باطلة، وفوق ذلك هم تمنوا كما ذكرت للشعب والقيادة أن تذل دون أساس بل حسدا من عند أنفسهم".

وأتم ابن جاسم "يبقي السؤال، أليس في الشقيقة السعودية من يفكر (وين الي ساقوا العرب على العرب ونشبونا واستراحوا)؟".

واندلعت أزمة في يونيو 2017، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بسبب "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.


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