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الغذاء العالمي" يتهم مسلحي الحوثي بـ"سرقة" المعونات باليمن

عرب وعالم

مقتل 9 من الحوثيين في صنعاء
مقتل 9 من الحوثيين في صنعاء

المصريون ووكالات

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اتهم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مسلحي جماعة الحوثي بـ"سرقة" المساعدات الغذائية من "أفواه الجياع" في اليمن.
وقال البرنامج، في بيان شديد اللهجة الإثنين، إنه جمع أدلة تظهر قيام مسلحي جماعة الحوثي بتحويل الشحنات الغذائية التي تم إرسالها لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، إلى مناطق سيطرتهم.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن البيان، القول إن برنامج الغذاء حصل على أدلة فوتوغرافية تظهر قيام شاحنات لمسلحي الحوثي بالاستيلاء على الغذاء، وقيام المسلحين بالتلاعب بقوائم المستفيدين من المساعدات.
وقال دايفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إنه "يجب إيقاف هذا السلوك الإجرامي على الفور".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين.
ويساعد برنامج الأغذية العالمي 12 مليون يمني (من أصل نحو 28 مليون)، ويقول إنه يريد "إصلاح نظام الإغاثة"، وأن المسلحين يقاومون مثل تلك الاجراءات، بحسب أسوشييتد برس. 

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