الرئيس اليمني يقيل محافظ تعز وقائد محورها العسكري

أقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، يوم الاثنين، محافظ محافظة تعز وقائد محورها العسكري، إثر تصاعد الخلافات بينهما وانعكاسه على الأوضاع في المحافظة.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تبثُ من الرياض وعدن، فإن الرئيس هادي أصدر مرسوماً رئاسياً قضى بتعيين نبيل عبده شمسان القدسي محافظاً لمحافظة تعز، خلفاً لأمين أحمد محمود، الذي صدر مرسوم آخر بتعيينه عضواَ في مجلس الشورى اليمني.
وأضافت وكالة «سبأ» أن الرئيس هادي أصدر مرسوماً آخر بتعيين اللواء الركن سمير عبدالله الصبري قائداً لمحور تعز قائداً للواء 145 مشاة، وهو المنصب الذي كان يشغله اللواء الركن خالد قاسم فاضل الذي جرى تعيينه مستشاراً لوزير الدفاع بمرسوم رئاسي.