ألمانيا: مصر تخطت خطوات جادة في طريق الإصلاح

01 يناير 2019 - 12:20 ص

أكد السفير ميجال بيرجر، وكيل وزارة الخارجية الألمانية للشئون الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية جيدة للغاية خاصة بعد أن تخطت مصر أزمتها الاقتصادية.



وأوضح "بيرجر"، خلال تصريحاته لقناة "النيل للأخبار" مساء الإثنين، أن اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة سوف تنعقد فبراير المقبل.



وأضاف أن القيادة والحكومة المصرية الحالية نجحت في الوصول لاقتصاد مستقر، وأن الحكومة المصرية استطاعت أن تصل لخطوات جيدة في الإصلاح.

