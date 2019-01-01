» عمرو أديب: "الزمالك" هياخد الدوري في 2019

هنأ الإعلامي عمرو أديب، المصريين بقدوم العام الميلادي الجديد، قائلا: "كل سنة وكل المصريين طيبين، وتكون سنة سعيدة علينا".
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن ليس له أمنيات على المستوى الشخصي في 2019، متابعا: "أنا كده راضي.. وعلى المستوى العام بدعي ربنا يكملها معانا بالستر"، لافتا إلى أن المصريين يجب أن يحافظوا على استقرار بلادهم في 2019.
وتوقع "أديب"، أن الزمالك سيحصل على الدوري، مضيفا: "الزمالك هياخد الدوري"، منوها بأن 2019 ستكون صعبة على مستوى العالم، متمنيًا أن تكون 2019 عام مستقر على مصر.