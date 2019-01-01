عمرو أديب: بلاش إرهاب فكري سيبوا الناس حرة

01 يناير 2019 - 12:40 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه على مدار عمله الإعلامي والذي يمتد إلى 24 عام يتعرض لنفس السؤال، وهو "أنت بتزعق ليه وأنت بتتكلم".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "أنا معرفش أنا بزعق ليه.. بس أبويا قالي أنت بتزعق عشان بتخاف من الكاميرا"، مضيفًا: "آه أنا بخاف، وبغلط في حياتي وفي عملي".

